«Зенит» передаст средства индивидуальной защиты в две больницы Санкт-Петербурга

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» в рамках социального проекта «Вместе победим!» окажет помощь Покровской и Александровской больницам города в борьбе с коронавирусом.
«Зенит» передаст средства индивидуальной защиты в две больницы Санкт-Петербурга
  • @zenit_spb
  • Twitter

Как сообщается на сайте клуба, больницам будет передано 1600 комбинезонов, 300 защитных очков, 2380 респираторов FFP2 и FFP3, 1000 экранов, 80 одноразовых халатов и 30 пульсоксиметров.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 87 147 человек, 7346 выздоровели, 795 скончались.

Ранее сообщалось, что УЕФА выделил национальным ассоциациям €236,5 млн для борьбы с последствиями коронавируса в их странах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить