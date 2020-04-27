«Зенит» передаст средства индивидуальной защиты в две больницы Санкт-Петербурга

Петербургский «Зенит» в рамках социального проекта «Вместе победим!» окажет помощь Покровской и Александровской больницам города в борьбе с коронавирусом.

Как сообщается на сайте клуба, больницам будет передано 1600 комбинезонов, 300 защитных очков, 2380 респираторов FFP2 и FFP3, 1000 экранов, 80 одноразовых халатов и 30 пульсоксиметров.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 87 147 человек, 7346 выздоровели, 795 скончались.

Ранее сообщалось, что УЕФА выделил национальным ассоциациям €236,5 млн для борьбы с последствиями коронавируса в их странах.