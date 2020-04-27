Чемпионат Аргентины по футболу досрочно завершён из-за коронавируса

Аргентинская футбольная ассоциация приняла решение досрочно завершить чемпионат страны из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил президент организации Клаудо Тапиа в интервью TNT Sports. Планируется, что команды не будут вылетать из элитного дивизиона на протяжении двух лет. Однако переход клубов из низших лиг в высшие осуществляться будет, вследствие чего количество коллективов в элитном дивизионе возрастёт с 24 до 28.

В мире зафиксировано свыше 3 млн случаев заболевания коронавирусом.

Ранее в Белорусской федерации футбола рассказали, в каком случае чемпионат Белоруссии может быть приостановлен.