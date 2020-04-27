В АБФФ рассказали, в каком случае чемпионат Белоруссии может быть приостановлен
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«АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из оценки текущей ситуации. Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Министерством спорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса. Мы доверяем нашей системе здравоохранения. Если ситуация станет критической, мы примем адекватные меры», — цитирует DW пресс-секретаря организации Александра Алейника.
Белоруссия является единственной европейской страной, где не был приостановлен чемпионат из-за коронавируса.
Ранее в Кремле рассказали, следит ли Путин за чемпионатом Белоруссии по футболу.