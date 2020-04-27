В Кремле рассказали, следит ли Путин за чемпионатом Белоруссии по футболу
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- РИА Новости
«Я не думаю, вряд ли... Всё-таки он отдаёт приоритет собственным спортивным занятиям. Кроме того, вы знаете, что он любит читать, например исторические книги», — приводит слова Пескова «АиФ».
Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что «Слуцк» обыграл «Белшину» и сохранил лидерство в чемпионате Белоруссии.