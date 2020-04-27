Милевский: впечатление, что в Белоруссии нет больных коронавирусом

Украинский форвард брестского «Динамо» Артём Милевский поделился впечатлениями от обстановки в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса.

«В Белоруссии всё идёт своим чередом. Впечатление, что никто не болеет. А как передачу включишь какую-то или новости — куча болеющих. Не знаю, кому и во что верить. Мы тренируемся, занимаемся», — заявил Милевский в прямом эфире на YouTube-канале «Миля».

Чемпионат Белоруссии является единственным турниром в Европе, который не приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее в АБФФ рассказали, в каком случае чемпионат Белоруссии может быть приостановлен.