«Матч ТВ» покажет матчи сборной СССР по футболу на ЧМ-1970

На этой неделе телеканал «Матч ТВ» планирует показ матчей сборной СССР на чемпионате мира 1970 года в Мексике.

Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. 27 апреля был показан матч СССР — Мексика. На 28 апреля запланирован показ встречи СССР — Бельгия (начало — в 10:45 мск), на 29-е — СССР — Сальвадор (10:50), а на 30-е — СССР — Уругвай (10:45).

На чемпионате мира — 1970 сборная СССР дошла до стадии четвертьфинала, где в дополнительное время уступила уругвайцам со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что звезда мексиканского футбола 1950-х и дед Чичарито скончался на 89-м году жизни.