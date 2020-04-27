«Матч ТВ» покажет матчи сборной СССР по футболу на ЧМ-1970

Короткая ссылка
На этой неделе телеканал «Матч ТВ» планирует показ матчей сборной СССР на чемпионате мира 1970 года в Мексике.
«Матч ТВ» покажет матчи сборной СССР по футболу на ЧМ-1970
  • Pixabay

Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. 27 апреля был показан матч СССР — Мексика. На 28 апреля запланирован показ встречи СССР — Бельгия (начало — в 10:45 мск), на 29-е — СССР — Сальвадор (10:50), а на 30-е — СССР — Уругвай (10:45).

На чемпионате мира — 1970 сборная СССР дошла до стадии четвертьфинала, где в дополнительное время уступила уругвайцам со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что звезда мексиканского футбола 1950-х и дед Чичарито скончался на 89-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить