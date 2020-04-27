«Матч ТВ» покажет матчи сборной СССР по футболу на ЧМ-1970
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Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. 27 апреля был показан матч СССР — Мексика. На 28 апреля запланирован показ встречи СССР — Бельгия (начало — в 10:45 мск), на 29-е — СССР — Сальвадор (10:50), а на 30-е — СССР — Уругвай (10:45).
На чемпионате мира — 1970 сборная СССР дошла до стадии четвертьфинала, где в дополнительное время уступила уругвайцам со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что звезда мексиканского футбола 1950-х и дед Чичарито скончался на 89-м году жизни.