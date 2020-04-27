Источник: Кубок России может быть доигран в следующем сезоне

Розыгрыш Кубка России по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть доигран во время следующего сезона.

«Если в следующем сезоне РПЛ будет 18 клубов, то розыгрыша Кубка в его полном формате не будет. Реформа турнира откладывается на сезон. Но есть вариант — доиграть розыгрыш текущего кубка в следующем сезоне», — сообщает Telegram-канал «Футбольный Биги».

В первом полуфинале Кубка России должны сыграть «Спартак» и «Зенит», а «Химки» встретятся с победителем пары «Шинник» — «Урал». Окончательное решение о судьбе Кубка России будет принято исполкомом РФС.

Ранее Алаев заявил, что если РПЛ не будет доиграна, то чемпионом станет «Зенит».