Геркус считает, что Николич не соответствует уровню «Локомотива»
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- РИА Новости
«Если то, что пишут, правда, то это весьма странное решение. Тем более сербский тренер — абсолютно не уровень Лиги чемпионов, тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень «Локомотива» совсем», — приводит слова Геркуса Sport24.
Он отметил, что мотивы подобного решения лежат за пределами спортивной составляющей вопроса.
«В спорте Юрий Павлович Сёмин добивается в последние несколько сезонов очень высоких результатов. Наверное, если быть последовательным в своих решениях, то необходимо его продлевать», — добавил функционер.
Ранее Сёмин прокомментировал информацию о назначении Николича наставником «Локомотива».