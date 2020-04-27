Геркус считает, что Николич не соответствует уровню «Локомотива»

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Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус высказал мнение о возможном назначении Марко Николича главным тренером команды.
Геркус считает, что Николич не соответствует уровню «Локомотива»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Если то, что пишут, правда, то это весьма странное решение. Тем более сербский тренер — абсолютно не уровень Лиги чемпионов, тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень «Локомотива» совсем», — приводит слова Геркуса Sport24.

Он отметил, что мотивы подобного решения лежат за пределами спортивной составляющей вопроса.

«В спорте Юрий Павлович Сёмин добивается в последние несколько сезонов очень высоких результатов. Наверное, если быть последовательным в своих решениях, то необходимо его продлевать», — добавил функционер.

Ранее Сёмин прокомментировал информацию о назначении Николича наставником «Локомотива».

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