Московский полумарафон перенесли из-за ситуации с коронавирусом

Московский полумарафон и другие ближайшие забеги перенесены из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение приняло «Беговое сообщество».

Московский полумарафон пройдёт 2 августа, Ночной забег — 22 августа 2020 года.

Забег «Апрель» перенесли на 4 апреля, Красочный забег — на 6 июня, полумарафон «Лужники» — на 15 августа 2021 года.

Все зарегистрировавшиеся участники будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те, кто не сможет принять участие, получат стартовый взнос в полном объёме.

«Перенос мероприятий — вынужденная, но необходимая мера. Мы идём на неё с осознанием важности самоизоляции и с надеждой вернуться к работе в августе», — заявил исполнительный директор «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов.

Ранее сообщалось, что в Москве забеги «Апрель», «Быстрый пёс» и «Лисья гора» пройдут 28 июня, 3 и 4 октября соответственно.