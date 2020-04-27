Экс-тренер сборной России рассказал, почему Майкл Джордан превосходит Леброна Джеймса

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Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт рассказал, почему считает Майкла Джордана, а не Леброна Джеймса наиболее выдающимся игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Экс-тренер сборной России рассказал, почему Майкл Джордан превосходит Леброна Джеймса
  • Reuters

«Майкл Джордан превосходит Леброна Джеймса. Он взял больше титулов с одной-единственной командой. Для него собственное «я» было менее важным, чем «мы». Но, безусловно, с точки зрения способностей и влияния они оба входят в пятёрку лучших игроков в истории», — приводит слова Блатта Eurohoops.

Блатт работал с Джеймсом с 2014 по 2016 год, когда возглавлял «Кливленд Кавальерс».

Джордан является шестикратным чемпионом НБА. Он завоевал все титулы в составе «Чикаго Буллз». Джеймс, в настоящее время играющий за «Лос-Анджелес Лейкерс», трижды стал чемпионом НБА — дважды с «Майами Хит» и один раз в составе «Кливленда».

Ранее Шакил О’Нил заявил, что стал чемпионом НБА благодаря смешанным единоборствам.

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