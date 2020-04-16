О’Нил заявил, что стал чемпионом НБА благодаря смешанным единоборствам

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил заявил, что достиг успеха благодаря занятиям смешанными единоборствами (ММА).

«Стал чемпионом благодаря MMA. Я всегда проводил баскетбольные тренировки. Этого было недостаточно. Потому что, когда я играл в баскетбол, это было больше похоже на реслинг. Но когда я начал работать над MMA, то набрал лучшую форму в жизни. Это было в 2000 году. Победа. Доминирование», — приводит слова О’Нила ESPN.

Он отметил, что именно занятия ММА помогли ему в завоевании каждого из четырёх чемпионских титулов.

«Для меня важно выработать привычку. Сделал это снова — выиграл второй титул. Сделал это снова — выиграл третий титул. Отказался от этого — и проиграл. Снова вернулся к этому после обмена в «Майами» — взял четвёртый титул», — рассказал легендарный центровой.

О’Нил завоевал три титула в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» (2000—2002 годы), ещё один — играя за «Майами Хит» (2006).

Ранее сообщалось, что Джей Ар Райдер рассказал забавный случай, связанный с Шакилом О’Нилом и Коби Брайантом, который произошёл после его перехода в «Лейкерс».