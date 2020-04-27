Депутат Дегтярёв высказался о ситуации в СБР

Глава комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Союзе биатлонистов России (СБР).

«Это внутренний вопрос федерации биатлона. Уверен, что правление и глава СБР так или иначе разрешат свои разногласия. У нас выстроены конструктивные рабочие взаимоотношения с СБР и его руководством. В дальнейшем, надеюсь, они будут только укрепляться. В наших общих интересах сделать Россию первой в мировом биатлоне», — приводит слова Дегтярёва РИА Новости.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее Николай Круглов заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы СБР.