Гендиректор «Боруссии»: если сезон не возобновится в ближайшее время, Бундеслига обанкротится

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что Бундеслигу ждут серьёзные финансовые последствия, если сезон, прерванный из-за коронавируса, не возобновится в ближайшее время.

«Если мы не начнём играть в ближайшие несколько месяцев, Бундеслига обанкротится, больше не будет такой лиги, какой мы её знаем. Конечно, многие фанаты говорят, что не хотят смотреть матчи только по телевизору, но речь идёт о спасении футбола», — приводит слова Ватцке Bild.

Футбольный сезон — 2019/20 в Германии, как и в большинстве стран мира, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Германии могут обязать футболистов играть в масках.