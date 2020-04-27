Гендиректор «Боруссии»: если сезон не возобновится в ближайшее время, Бундеслига обанкротится

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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что Бундеслигу ждут серьёзные финансовые последствия, если сезон, прерванный из-за коронавируса, не возобновится в ближайшее время.
Гендиректор «Боруссии»: если сезон не возобновится в ближайшее время, Бундеслига обанкротится
  • Reuters

«Если мы не начнём играть в ближайшие несколько месяцев, Бундеслига обанкротится, больше не будет такой лиги, какой мы её знаем. Конечно, многие фанаты говорят, что не хотят смотреть матчи только по телевизору, но речь идёт о спасении футбола», — приводит слова Ватцке Bild.

Футбольный сезон — 2019/20 в Германии, как и в большинстве стран мира, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. 

Ранее сообщалось, что в Германии могут обязать футболистов играть в масках.

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