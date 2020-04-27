Экс-игрок «Зенита» Панов признался в употреблении наркотиков и воровстве в детском возрасте

Бывший нападающий «Зенита», «Торпедо» и сборной России по футболу Александр Панов признался, что в детстве употреблял наркотики.

Высказывание бывшего футболиста на данную тему приводится в книге журналиста Игоря Рабинера «Правда о «Зените», отрывок из которой опубликовал «СЭ».

«Тот период времени для подростков моего возраста был тесно связан с наркотиками. Подпал под эти «чары» и я. У меня полдвора полегло, и я мог вполне оказаться среди них. Наркотики самые разные были — и лёгкие, и тяжёлые», — заявил Панов.

Экс-спортсмен также отметил, что имеет опыт воровства.

«Воровали тогда серьезно, и я был первым в этих рядах. Так что если бы не футбол, ждала бы меня совсем другая «карьера». Тюремная», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Сёмин прокомментировал информацию о назначении Николича наставником «Локо».