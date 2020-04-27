Копенгаген может отказаться от проведения матчей Евро в 2021 году

Короткая ссылка
Число городов, которые в 2021 году должны принять матчи чемпионата Европы по футболу, может сократиться до 11.

Возможность отзыва своей заявки рассматривает Копенгаген, власти которого опасаются совпадения сроков турнира и велогонки «Тур де Франс». Три её этапа должны состояться в Дании.

Президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Мёллер оценил шансы Копенгагена всё же принять матчи Евро как 50 на 50, сообщает Sky Sports со ссылкой на датские СМИ.

«Мы готовы провести матчи чемпионата Европы летом 2021 года, но не сможем сделать это без поддержки наших партнёров», — подчеркнул Мёллер.

Ранее сообщалось, что «Лужники» готовы принять матчи Евро в любой момент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить