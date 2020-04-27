Копенгаген может отказаться от проведения матчей Евро в 2021 году

Число городов, которые в 2021 году должны принять матчи чемпионата Европы по футболу, может сократиться до 11.

Возможность отзыва своей заявки рассматривает Копенгаген, власти которого опасаются совпадения сроков турнира и велогонки «Тур де Франс». Три её этапа должны состояться в Дании.

Президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Мёллер оценил шансы Копенгагена всё же принять матчи Евро как 50 на 50, сообщает Sky Sports со ссылкой на датские СМИ.

«Мы готовы провести матчи чемпионата Европы летом 2021 года, но не сможем сделать это без поддержки наших партнёров», — подчеркнул Мёллер.

Ранее сообщалось, что «Лужники» готовы принять матчи Евро в любой момент.