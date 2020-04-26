Лещенко верит, что «Динамо» может побороться за выход в еврокубки

Короткая ссылка
Известный эстрадный певец, член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко заявил, что команде по силам побороться за попадание в Лигу Европы в оставшихся турах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Всё новое всегда приносит плоды. Новиков работал с дублем и показывал неплохие результаты. Думаю, у «Динамо» очень хорошие перспективы. Вопрос попадания в Лигу Европы зависит от того, в каком состоянии команда выйдет из самоизоляции. Отрыв от зоны еврокубков не такой и большой, побороться вполне возможно», — сказал Лещенко в интервью РИА Новости.

«Динамо» занимает шестое место, на шесть очков отставая от идущего на пятой позиции ЦСКА. До окончания чемпионата РПЛ осталось восемь туров.

Ранее Хохлов оценил шансы Кокорина заиграть в Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить