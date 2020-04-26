Лещенко верит, что «Динамо» может побороться за выход в еврокубки
«Всё новое всегда приносит плоды. Новиков работал с дублем и показывал неплохие результаты. Думаю, у «Динамо» очень хорошие перспективы. Вопрос попадания в Лигу Европы зависит от того, в каком состоянии команда выйдет из самоизоляции. Отрыв от зоны еврокубков не такой и большой, побороться вполне возможно», — сказал Лещенко в интервью РИА Новости.
«Динамо» занимает шестое место, на шесть очков отставая от идущего на пятой позиции ЦСКА. До окончания чемпионата РПЛ осталось восемь туров.
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