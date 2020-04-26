Тим раскритиковал идею о создании фонда помощи теннисистам с низким рейтингом

Короткая ссылка
Третья ракетка мира австриец Доминик Тим раскритиковал идею лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Новака Джоковича о создании фонда для поддержки теннисистов с низким рейтингом.
Тим раскритиковал идею о создании фонда помощи теннисистам с низким рейтингом
  • Reuters

«Ни один из теннисистов с низким рейтингом не борется за выживание. Я видел игроков в ITF, которые не отдают себя спорту на 100 процентов. Многие из них совершенно непрофессиональны. Я не понимаю, зачем должен давать им деньги? Я бы предпочёл пожертвовать их людям и учреждениям, которые действительно нуждаются в этом. Нет профессий в мире, где вам гарантирован успех и высокий доход на старте вашей карьеры. Никто из топ-теннисистов не получал ничего просто так. Мы все должны были бороться, чтобы подняться в рейтинге», — цитирует Тима Marca со ссылкой на Krone Sport.

Ранее сообщалось, что победитель «Ролан Гаррос» 2019 года в парном разряде устроился на работу в супермаркет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить