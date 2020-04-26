Тим раскритиковал идею о создании фонда помощи теннисистам с низким рейтингом

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим раскритиковал идею лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Новака Джоковича о создании фонда для поддержки теннисистов с низким рейтингом.

«Ни один из теннисистов с низким рейтингом не борется за выживание. Я видел игроков в ITF, которые не отдают себя спорту на 100 процентов. Многие из них совершенно непрофессиональны. Я не понимаю, зачем должен давать им деньги? Я бы предпочёл пожертвовать их людям и учреждениям, которые действительно нуждаются в этом. Нет профессий в мире, где вам гарантирован успех и высокий доход на старте вашей карьеры. Никто из топ-теннисистов не получал ничего просто так. Мы все должны были бороться, чтобы подняться в рейтинге», — цитирует Тима Marca со ссылкой на Krone Sport.

Ранее сообщалось, что победитель «Ролан Гаррос» 2019 года в парном разряде устроился на работу в супермаркет.