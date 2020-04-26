Победитель «Ролан Гаррос» 2019 года в парном разряде устроился на работу в супермаркет

Чемпион «Ролан Гаррос» 2019 года в парном разряде Кевин Кравитц признался, что во время пандемии устроился на работу в один из супермаркетов.

«Как профессионал я имею право тренироваться в теннисном зале. Так что я играю три-четыре раза в неделю. И вот уже несколько недель я работаю в супермаркете за €450. Раскладываю товары на полки вместе с приятелем, сортирую пустые коробки. На прошлой неделе работал охранником на входе, обрабатывал тележки для покупок дезинфицирующим средством. Я давно хотел посмотреть на обычную работу. Благодаря коронавирусу у меня появилась такая возможность», — цитирует Spiegel Кравитца.

В 2019 году 28-летний немецкий теннисист в паре с соотечественником Андреасом Мицом стал победителем «Ролан Гаррос».

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