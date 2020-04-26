Драчёв: врачи могли сказать Логинову, что колют ему аскорбинку

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, каким образом допинг мог попасть в организм Александра Логинова, сдавшего положительную пробу в 2013 году.
Драчёв: врачи могли сказать Логинову, что колют ему аскорбинку
  • © Hendrik Schmidt / dpa
  • globallookpress.com

«Есть профессиональные доктора, которые этим занимаются. Были вот у нас врачи Дмитриевы. Они могли сказать, что сделают Логинову укол аскорбинки, чтобы он не заболел. Или ещё что-нибудь такое. Александр мог и не знать про допинг. Потому он и недоумевает, не знает, как оно попало», — сказал Драчёв.

В 2015 году Логинов был дисквалифицирован за наличие рекомбинантного эритропоэтина в его допинг-пробе, взятой в 2013 году.

Ранее Драчёв заявил, что ни копейки не брал с СБР.

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