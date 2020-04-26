Агент Дацюка рассказал, когда хоккеист примет решение относительно дальнейших выступлений

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Дэн Мильштейн, агент нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка, рассказал о планах 41-летнего хоккеиста.
Агент Дацюка рассказал, когда хоккеист примет решение относительно дальнейших выступлений
  • РИА Новости

«В ближайшие дни Дацюк примет решение о продолжении своей игровой карьеры. Он не будет становиться генеральным менеджером и не собирается идти в политику. Никаких планов о карьере в менеджменте ни разу за всё это время не обсуждалось», — приводит слова Мильштейна ТАСС.

В сезоне-2019/20 Дацюк набрал 26 (7 + 19) очков в 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее сообщалось, что совет директоров КХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на сезон-2020/21.

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