Экс-футболист ЦСКА поделился мнением о любви к алкоголю в России

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич высказался о любви к алкоголю в России.
Экс-футболист ЦСКА поделился мнением о любви к алкоголю в России
  • РИА Новости

«В Германии считается нормальным, чтобы игроки выпили по одному-двум бокалам пива после матча. В России всё немножко по-другому: если скажут, что можно по два, то кто-то обязательно выпьет десять! Именно поэтому тренеры в России, как правило, не разрешают игрокам баловаться пивом», — цитирует Олича Sportbox.

Он отметил, что немцы в этом плане очень дисциплинированны, а русские очень похожи на хорватов. По его словам, люди из его страны тоже зачастую не знают меры.

«Всё-таки мы славянский народ… Я в этом ещё раз убедился на чемпионате мира в России — язык, культура, привычки у нас с вами практически одинаковые. Большой разницы нет», — добавил Олич.

Ранее агент Роман Орещук назвал главную проблему молодых российских футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить