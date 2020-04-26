Экс-футболист ЦСКА поделился мнением о любви к алкоголю в России

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич высказался о любви к алкоголю в России.

«В Германии считается нормальным, чтобы игроки выпили по одному-двум бокалам пива после матча. В России всё немножко по-другому: если скажут, что можно по два, то кто-то обязательно выпьет десять! Именно поэтому тренеры в России, как правило, не разрешают игрокам баловаться пивом», — цитирует Олича Sportbox.

Он отметил, что немцы в этом плане очень дисциплинированны, а русские очень похожи на хорватов. По его словам, люди из его страны тоже зачастую не знают меры.

«Всё-таки мы славянский народ… Я в этом ещё раз убедился на чемпионате мира в России — язык, культура, привычки у нас с вами практически одинаковые. Большой разницы нет», — добавил Олич.

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