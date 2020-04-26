Хачанов пошутил об изменении своей причёски на карантине
- РИА Новости
Спортсмен опубликовал в Twitter фото, продемонстрировав, как на него повлияет жизнь без возможности стричься.
«Семь недель без тенниса. 49 дней без парикмахера. 1176 часов на карантине», — подписал снимок Хачанов.
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменили все турниры, предварительно до 7 июня. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.
Ранее Хачанов рассказал, как болельщики спутали его с футболистом «Барселоны» Жераром Пике.
7️⃣ weeks without tennis— Karen Khachanov (@karenkhachanov) April 25, 2020
4️⃣9️⃣ days without barber
1️⃣1️⃣7️⃣6️⃣ hours on quarantine pic.twitter.com/G9kpfd46KF