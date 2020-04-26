Хачанов пошутил об изменении своей причёски на карантине

Короткая ссылка
Российский теннисист пошутил об изменении своей причёски во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Хачанов пошутил об изменении своей причёски на карантине
  • РИА Новости

Спортсмен опубликовал в Twitter фото, продемонстрировав, как на него повлияет жизнь без возможности стричься.

«Семь недель без тенниса. 49 дней без парикмахера. 1176 часов на карантине», — подписал снимок Хачанов.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменили все турниры, предварительно до 7 июня. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее Хачанов рассказал, как болельщики спутали его с футболистом «Барселоны» Жераром Пике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить