Трефилов о самоизоляции: кухня превращается в бермудский треугольник

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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, как он проводит время в режиме самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Трефилов о самоизоляции: кухня превращается в бермудский треугольник
  • РИА Новости

«Когда было в субботу совещание, я глянул на своё лицо: ёлки-палки, если я ещё месяц просижу, то меня на тележке будут выкатывать. Поэтому теперь стараюсь ничего не есть. Когда со спортивного образа жизни переходишь на домашний… Вообще страшно на кухню заходить, это настоящий бермудский треугольник. Это хорошо, что у меня нет дивана, иначе бы вся жизнь протекала между туалетом, диваном и холодильником», — цитирует Трефилова РИА Новости.

По его словам, он находится дома у себя в Краснодаре и старается как можно реже выходить из дома. 

Ранее Дмитрий Губерниев выразил мнение, что режим самоизоляции стоит продлить до июня.

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