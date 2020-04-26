СМИ: Футболист «Эвертона» нарушил карантин, устроив вечеринку

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Форвард английского «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив вечеринку с девушками в своей квартире.
СМИ: Футболист «Эвертона» нарушил карантин, устроив вечеринку
  • Reuters

Как сообщает Marca, Кин опубликовал видео с вечеринки с девушками в одной из закрытых групп. После этого «Эвертон» выразил разочарование игроком и дал понять, что его действия являются недопустимыми. Кроме того, нападающего подверг критике главный тренер команды Карло Анчеллотти. 

Кин перешёл в «Эвертон» из «Ювентуса» летом 2019 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча, один гол и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом футболист «Монпелье» находится в коме.

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