СМИ: US Open пройдёт в Индиан-Уэллсе
- Reuters
Об этом сообщает Marca. Нью-Йорк наиболее сильно пострадал от коронавируса, а на кортах, где обычно проходит турнир, разместили полевой госпиталь и другие временные сооружения для борьбы с заболеванием.
Индиан-Уэллс, где должен был пройти первый из турниров категории «Мастерс-1000», отменённых из-за коронавируса, был менее затронут заболеванием. Там есть два больших корта и прочая инфраструктура для проведения крупнейших теннисных турниров.
US Open должен начаться 24 августа.
Ранее Тарпищев рассказал о возможном переносе US Open.