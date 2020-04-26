СМИ: US Open пройдёт в Индиан-Уэллсе

Открытый чемпионат США по теннису может быть перенесён из Нью-Йорка в Индиан-Уэллс в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Marca. Нью-Йорк наиболее сильно пострадал от коронавируса, а на кортах, где обычно проходит турнир, разместили полевой госпиталь и другие временные сооружения для борьбы с заболеванием.

Индиан-Уэллс, где должен был пройти первый из турниров категории «Мастерс-1000», отменённых из-за коронавируса, был менее затронут заболеванием. Там есть два больших корта и прочая инфраструктура для проведения крупнейших теннисных турниров.

US Open должен начаться 24 августа.

Ранее Тарпищев рассказал о возможном переносе US Open.