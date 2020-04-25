Тарпищев рассказал о возможном переносе US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что US Open может быть перенесён на позднюю осень из-за пандемии коронавируса.

«Рассуждать о сроках и новых датах турниров всё ещё бессмысленно. ATP и WTA проводят еженедельные совещания по проблемам коронавируса, обсуждают переносы и ситуацию. Сейчас идут разговоры уже о том, чтобы перенести и US Open на осень. Ситуация сложная и сложно прогнозируется», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

US Open запланирован на период с 24 августа по 13 сентября.

Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов отменили все турниры (предварительно — до 7 июня). Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят провести в мае теннисный турнир.