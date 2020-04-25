Тарпищев рассказал о возможном переносе US Open

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что US Open может быть перенесён на позднюю осень из-за пандемии коронавируса.
Тарпищев рассказал о возможном переносе US Open
  • РИА Новости

«Рассуждать о сроках и новых датах турниров всё ещё бессмысленно. ATP и WTA проводят еженедельные совещания по проблемам коронавируса, обсуждают переносы и ситуацию. Сейчас идут разговоры уже о том, чтобы перенести и US Open на осень. Ситуация сложная и сложно прогнозируется», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

US Open запланирован на период с 24 августа по 13 сентября.

Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов отменили все турниры (предварительно — до 7 июня). Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят провести в мае теннисный турнир.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить