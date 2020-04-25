Непомнящий уступил Накамуре в четвёртом туре онлайн-турнира

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл американцу Хикару Накамуре в матче четвёртого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.
Непомнящий уступил Накамуре в четвёртом туре онлайн-турнира
  • Reuters

Матч, состоящий из четырёх партий, завершился победой американца со счётом 2,5:1,5. Накамура выиграл первую партию, оставшиеся три завершились вничью.

После четырёх туров лидирует набравший 11 очков чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии. У Непомнящего и француза Максима Вашье-Лаграва по пять очков, они делят между собой пятое-шестое места.

Ранее сообщалось, что Непомнящий обыграл Гири в третьем туре шахматного онлайн-турнира.

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