Источник назвал условие, при котором Ибрагимович может остаться в «Милане»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться в клубе, если команду продолжит тренировать нынешний наставник Сильвио Пиоли.

Об этом сообщает Corriere della Sera. По информации источника, если Пиоли продолжит работать в клубе, 38-летний форвард может продлить свой контракт. Если же «Милан» возглавит Ральф Рангник, швед с большой вероятностью уйдёт из команды.

В текущем сезоне Ибрагимович провёл восемь матчей и забил три гола в чемпионате Италии. К «Милану» он присоединился в зимнее трансферное окно.

Ранее Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем в «Милане».