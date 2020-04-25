Источник назвал условие, при котором Ибрагимович может остаться в «Милане»

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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться в клубе, если команду продолжит тренировать нынешний наставник Сильвио Пиоли.
Источник назвал условие, при котором Ибрагимович может остаться в «Милане»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Corriere della Sera. По информации источника, если Пиоли продолжит работать в клубе, 38-летний форвард может продлить свой контракт. Если же «Милан» возглавит Ральф Рангник, швед с большой вероятностью уйдёт из команды.

В текущем сезоне Ибрагимович провёл восемь матчей и забил три гола в чемпионате Италии. К «Милану» он присоединился в зимнее трансферное окно.

Ранее Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем в «Милане».

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