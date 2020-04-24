Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем в «Милане»

Шведский форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем в команде.

«У меня есть контракт с «Миланом», и мы посмотрим, что будет дальше, когда он закончится. Я говорил, что хочу играть в футбол как можно дольше, но никогда ничего не знаешь наперёд», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Он отметил, что хочет не просто играть, а приносить пользу своей команде.

«Я из тех людей, кто хочет помогать, а не просто играть из-за того, что я сделал в прошлом или кто я есть. Если ты находишься в команде, то должен вносить свой вклад. Посмотрим, что получится», — добавил 38-летний швед.

В январе Ибрагимович подписал контракт с «Миланом» до конца текущего сезона с пунктом об автоматическом его продлении в случае выхода команды в Лигу чемпионов. В его активе четыре гола и одна голевая передача в десяти матчах за россонери.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии согласилась перенести окончание сезона на 2 августа.