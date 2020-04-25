В Таджикистане приостановили футбольный чемпионат до 10 мая
- globallookpress.com
«Мы полностью поддерживаем постановление Республиканского штаба по профилактике коронавируса COVID-19 в стране о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий в целях защиты здоровья и безопасности населения страны. В связи с этим мы приняли решение приостановить все спортивные соревнования по футболу. Воскресные матчи четвёртого тура чемпионата страны среди команд Высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура матчи высшего дивизиона будут временно приостановлены», — говорится в сообщении ФФТ в социальной сети «ВКонтакте».
Практически все спортивные соревнования в мире приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что известно о возможности проведения спортивных соревнований в США и Европе.