В Таджикистане приостановили футбольный чемпионат до 10 мая

Короткая ссылка
Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) сообщила о временной приостановке всех внутренних соревнований.
В Таджикистане приостановили футбольный чемпионат до 10 мая
  • globallookpress.com

«Мы полностью поддерживаем постановление Республиканского штаба по профилактике коронавируса COVID-19 в стране о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий в целях защиты здоровья и безопасности населения страны. В связи с этим мы приняли решение приостановить все спортивные соревнования по футболу. Воскресные матчи четвёртого тура чемпионата страны среди команд Высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура матчи высшего дивизиона будут временно приостановлены», — говорится в сообщении ФФТ в социальной сети «ВКонтакте».

Практически все спортивные соревнования в мире приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что известно о возможности проведения спортивных соревнований в США и Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить