В Таджикистане приостановили футбольный чемпионат до 10 мая

Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) сообщила о временной приостановке всех внутренних соревнований.

«Мы полностью поддерживаем постановление Республиканского штаба по профилактике коронавируса COVID-19 в стране о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий в целях защиты здоровья и безопасности населения страны. В связи с этим мы приняли решение приостановить все спортивные соревнования по футболу. Воскресные матчи четвёртого тура чемпионата страны среди команд Высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура матчи высшего дивизиона будут временно приостановлены», — говорится в сообщении ФФТ в социальной сети «ВКонтакте».

Практически все спортивные соревнования в мире приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что известно о возможности проведения спортивных соревнований в США и Европе.