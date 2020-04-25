Валуев уверен, что бои Тайсона будут проходит при аншлаге

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев высказал мнение о намерении абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе американца Майка Тайсона вернуться на ринг.
Валуев уверен, что бои Тайсона будут проходит при аншлаге
  • РИА Новости

«Конечно, я давно видел его последние бои, и сейчас это будет отличаться от того, что было раньше, но всё реально. Но ведь дело не в этом, Тайсон чётко указал цель возвращения на ринг, и я уверен — он эти средства точно соберёт. Из уважения к Железному Майку зал будет полный, я уверен», — приводит слова Валуева ТАСС.

53-летний Тайсон провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что Тайсон хочет вернуться на ринг ради благотворительности.

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