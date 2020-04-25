Олейник заявил, что не думает о возможной отмене UFC 249

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Алексей Олейник заявил, что не думает о возможности отмены турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

«Нет мыслей, что турнир отменят. Работа по организации в самом разгаре, списки составляются: вписали секундантов, тренеров, всю команду. Маршруты обозначены, место прибытия есть, способ перемещения выбран. Всё, всё, всё, абсолютно всё готово. Вообще не думаю, что турнир могут отменить, не сижу и не гадаю. Готовлюсь, как всегда», — приводит слова Олейника «Чемпионат».

В рамках андеркарда турнира UFC 249, запланированного на 9 мая, Олейник должен провести поединок с Фабрисиу Вердумом.

Ранее сообщалось, что UFC начнёт проводить поединки на «бойцовском острове» в июне.