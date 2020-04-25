Пятиборка Баташова: хотела бы взять интервью у Винер-Усмановой и Шараповой

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Серебряный призёр чемпионата мира по современному пятиборью в составе сборной России Ульяна Баташова рассказала, с кем из представителей спорта она хотела бы пообщаться вживую.
Пятиборка Баташова: хотела бы взять интервью у Винер-Усмановой и Шараповой
  • @uliana.batashova
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«Ирина Винер-Уманова. Я смотрю все её интервью, она мне очень нравится как тренер: жёсткая, со своим мировоззрением. К тому же столько девочек-чемпионок через неё прошло в художественной гимнастике. Не просто же так всё ей с неба упало? Хотелось бы об этом поговорить», — рассказала Баташова RT.

Она отметила, что, несмотря на то что она тренируется на базе в Новогорске, где также занимаются воспитанницы Усмановой, им не удаётся встретится из-за их расписания.

«Ещё Мария Шарапова. Она для меня, скажем так, эталон правильного спортсмена. Человек, отлично выстроивший свой бренд. Может быть, конечно, это просто стечение обстоятельств, но мне кажется, что Маша — реально выдающийся человек сама по себе. У неё ведь не было таких результатов, как у той же Серены Уильямс. Но даже когда Шарапова проигрывала, многие спонсоры хотели работать именно с ней, и с ней же остались даже после того, как Маша завершила карьеру», — добавила спортсменка.

Ранее она рассказала, как тренируется в условиях изоляции.

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