Непряева — о критике в адрес Йохауг: это низко

Российская лыжница Наталья Непряева высказала мнение о критике в адрес норвежки Терезы Йохауг, отбывшей дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Для меня то, что болельщики её осуждают, — это низко. Зачем это говорить? Они не знают, они же свечку не держали Терезе. Откуда они вообще решили, что она что-то принимала? Этого я не понимаю. Для меня немножко непонятны эти обсуждения, созданные просто из каких-то догадок. Да, Тереза — очень сильная, но, помимо всех этих слухов, которые ходят, вы просто не представляете, сколько она тренируется», — приводит слова Непряевой Sport24.

31-летняя Йохауг была дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. По словам норвежки, запрещённый препарат попал в её организм с мазью для губ. После своего возвращения в спорт она в первом же сезоне выиграла общий зачёт Кубка мира.

Ранее сообщалось, что в FIS допускают отмену КМ сезона-2020/21 по лыжным гонкам из-за коронавируса.