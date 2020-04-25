Тренер Устюгова заявил, что лыжник в следующем сезоне будет бороться за медали ЧМ
- РИА Новости
«Сергей будет бороться за медали в Оберстдорфе. Это главная цель», — цитирует Крамера РИА Новости.
По его словам, он старается контактировать с Устюговым минимум два раза в неделю, и на данный момент россиянин старается как можно больше кататься на лыжах.
ЧМ в Оберстдорфе состоится с 25 февраля по 7 марта 2021 года.
Устюгов является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам.
Ранее Крамер выразил мнение, что Устюгов способен выйти на тот уровень, который показывал в 2017 году.