Тренер Устюгова заявил, что лыжник в следующем сезоне будет бороться за медали ЧМ

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Маркус Крамер, тренер российского лыжника Сергея Устюгова, заявил, что спортсмен в следующем сезоне будет бороться за медали чемпионата мира.
Тренер Устюгова заявил, что лыжник в следующем сезоне будет бороться за медали ЧМ
  • РИА Новости

«Сергей будет бороться за медали в Оберстдорфе. Это главная цель», — цитирует Крамера РИА Новости.

По его словам, он старается контактировать с Устюговым минимум два раза в неделю, и на данный момент россиянин старается как можно больше кататься на лыжах.

ЧМ в Оберстдорфе состоится с  25 февраля по 7 марта 2021 года.  

Устюгов является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам.

Ранее Крамер выразил мнение, что Устюгов способен выйти на тот уровень, который показывал в 2017 году.

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