Крамер считает, что Устюгов способен выйти на тот уровень, который показывал в 2017 году

Маркус Крамер, тренер двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам россиянина Сергея Устюгова, рассказал о подготовке к прошлому сезону и высказал мнение о перспективах своего подопечного.

«Когда Устюгов идёт на старт на важную гонку, он собирается на 110%. Мы работали с плечами Устюгова, он слишком сильно заваливался вперёд. Пытались объяснить, что это мешает ему бежать быстрее. Он понял, и его техника становилась всё лучше и лучше», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».

Тренер отметил, что перед стартом сезона-2019/20 и он, и Устюгов верили, что смогут победить в общем зачёте Кубка мира.

«Он мог обойти Йоханнеса Клебо и Александра Большунова. Рождение дочки кардинально изменило жизнь Сергея. Он осознал, что в жизни есть не только спорт. Уверен, что Устюгов способен выйти на тот уровень, который показывал в 2017 году. Сейчас он работает каждый день по той же программе, но с небольшими изменениями», — добавил специалист.

По итогам прошлого сезона Устюгов занял восьмое место в общем зачёте Кубка мира. В сезоне-2016/17 он был вторым.

Ранее сообщалось, что ФЛГР утвердила состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2020/21.