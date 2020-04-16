ФЛГР утвердила состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2020/21

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Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав национальной команды на соревновательный сезон-2020/21.
ФЛГР утвердила состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2020/21
  • © Vianney Thibaut/NordicFocus/Getty Images

Как сообщает пресс-служба ФЛГР в состав команды для централизованной подготовки были включены 39 спортсменов, разделённых на четыре группы, которые возглавляют тренеры Маркус Крамер (девять человек), Виктор Бородавко (десять), Олег Перевозчиков (восемь) и Егор Сорин (12).

Победитель Кубка мира сезона-2019/20 Александр Большунов и ставшая третьей в зачёте КМ Наталья Непряева продолжат тренироваться в группе Бородавко, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов остался в группе Крамера, в которую после пропуска сезона из-за рождения детей вернулись Анастасия Седова и Юлия Белорукова.

Ранее сообщалось, что в FIS допускают отмену КМ сезона-2020/21 по лыжным гонкам из-за коронавируса.

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