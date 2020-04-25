Уайт: СМИ не хотели, чтобы турнир UFC 249 состоялся

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт обвинил СМИ в попытке не допустить проведение турнира UFC 249.
Уайт: СМИ не хотели, чтобы турнир UFC 249 состоялся
  • Reuters

«Журналист ESPN был единственным, кому я об этом рассказал. Но другие бросились писать свои материалы на основе его интервью, и вот я уже слышу, что UFC 249 пройдёт на только что купленном мной острове... Да я никогда ничего подобного не говорил», — сказал Уайт в интервью RT.

По словам главы промоушена, в этот момент некоторым журналистам было плевать на истину, и никто из них не звонил в UFC за подтверждением информации.

«Они просто открыто лгут. Нельзя верить ни одному слову СМИ. И по какой-то мерзкой причине все они (даже те, кто освещает наш спорт) ни за что не хотели, чтобы этот турнир состоялся», — добавил Уайт.

Ранее он назвал превосходным выступление Конора Макгрегора в поединке с Дональдом Серроне.

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