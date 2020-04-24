Обляков считает, что пандемия коронавируса не повлияет на футболистов молодёжной сборной России

Полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России по футболу Иван Обляков высказал мнение, как пауза в сезоне отразится на игроках национальной команды.

«Не думаю, что для нас, молодых пацанов, это будет очень важно. Многие из нас играют вместе в одних командах. Поэтому взаимопонимание у нас остаётся в любом случае на должном уровне. Почти на 100%, что это не сыграет какой-либо роли. Все команды находятся в одинаковых условиях. Уверен, мы успеем хорошо подготовиться», — приводит слова Облякова пресс-служба РФС.

Молодёжная сборная России возглавляет группу пятого отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года, набрав 14 очков в шести сыгранных матчах.

Ранее Обляков высказал мнение, что сезон РПЛ нужно доиграть.