Бетербиев рассказал о судебном процессе с бывшим менеджером

Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал о судебном процессе со своим бывшим менеджером Анной Ревой.

«Анна была моим менеджером всего полтора года. Первый суд я выиграл, она подала на апелляцию. В апреле должен был быть второй суд, его перенесли. Было много сложностей, я не мог сидеть на одном месте. Я предложил ей компенсировать все расходы. Но она не согласилась, пошла со мной судиться», — приводит слова Бетербиева ТАСС.

В активе Бетербиева 15 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Бетербиев допускает получение им канадского паспорта.