Бетербиев рассказал о судебном процессе с бывшим менеджером
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«Анна была моим менеджером всего полтора года. Первый суд я выиграл, она подала на апелляцию. В апреле должен был быть второй суд, его перенесли. Было много сложностей, я не мог сидеть на одном месте. Я предложил ей компенсировать все расходы. Но она не согласилась, пошла со мной судиться», — приводит слова Бетербиева ТАСС.
В активе Бетербиева 15 побед и одно поражение на профессиональном ринге.
Ранее сообщалось, что Бетербиев допускает получение им канадского паспорта.