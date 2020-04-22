Бетербиев допускает получение канадского паспорта

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Обладатель титулов чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев не исключил, что в скором времени может получить канадское гражданство.
Бетербиев допускает получение канадского паспорта
  • © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«У меня есть вид на жительство в Канаде. Всё идёт по ступенькам. Когда придёт время получать гражданство, то у меня будет возможность выбрать, получать его или нет. Это удобно. Можно допустить, что я получу канадский паспорт. У моих двоих детей паспорта уже есть, поскольку они здесь родились. Но в любом случае я душой и сердцем останусь россиянином», — приводит слова Бетербиева ТАСС.

Последние несколько лет российский боксёр живёт в Монреале.

Ранее Бивол заявил, что объединительный бой с Бетербиевым вполне реален.

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