Бивол: объединительный бой с Бетербиевым вполне реален

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Чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился своим мнением относительно возможного боя с обладателем титулов IBF и WBC в этом дивизионе — соотечественником Артуром Бетербиевым.
Бивол: объединительный бой с Бетербиевым вполне реален
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«Бой с Бетербиевым вполне реален. Ещё год назад не могли представить, что Канело будет драться с Сергеем Ковалёвым, а они в итоге провели поединок. Когда люди находятся в одном весе, всё реально. И если я выхожу в ринг или говорю о готовности встретиться с кем-то, то я верю в свои силы. Значит, я могу выиграть у этого соперника. Я хотел бы боксировать с теми, у кого есть пояс в моей весовой категории и дивизионе ниже», — заявил Бивол во время прямого эфира на официальной странице Федерации бокса России в Instagram.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион WBO Проводников получил предложение вернуться на ринг.

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