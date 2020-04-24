Сычёв: классно, что во время пандемии коронавируса есть чемпионат Белоруссии

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв выразил удовлетворение тем фактом, что в период пандемии коронавируса продолжается розыгрыш чемпионата Белоруссии.
Сычёв: классно, что во время пандемии коронавируса есть чемпионат Белоруссии
  • РИА Новости

«Нет, матчи не пересматриваю, потому что не хочется грустить. Просто стараюсь держаться, ведь ситуацию не исправишь. Классно, что есть чемпионат Белоруссии, главное, чтобы всё было безопасно. Конечно, футбол без зрителей — печальное зрелище, но выбора у нас нет. Ребята неплохо играют, стараются. По сравнению с моим временем у соседей уровень игры подрос, появились легионеры», — сказал Сычёв в интервью RT.

Ранее он сказал, что в его времена футбол и игроки в РПЛ были ярче.

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