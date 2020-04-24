Сычёв считает, что в его времена футбол и игроки в РПЛ были ярче

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв заявил, что в 2000-х в РПЛ выступали более мастеровитые игроки, чем сейчас.
Сычёв считает, что в его времена футбол и игроки в РПЛ были ярче
  • РИА Новости

«Мне кажется, что в 2000-х сам футбол и игроки были поярче. Сейчас уровень мастерства упал из-за оттока больших мастеров, а сильных россиян слишком мало», — выразил мнение Сычёв в интервью RT.

По его словам, раньше в России появлялось больше ярких, молодых звёзд, а сейчас мало кто из футболистов показывает на поле уникальные вещи.

«Есть борьба, но нет удовольствия от игры, только мучение. И это не может нравиться зрителям. Но мы работаем над зрелищностью, надеюсь, что скоро можно будет ожидать качественного скачка», — добавил Сычёв.

Ранее он вспомнил, как его бывший партнёр по «Марселю» Дидье Дрогба просил его принести маминых блинов.

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