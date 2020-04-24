Сычёв вспомнил, как Дрогба просил его принести маминых блинов

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв рассказал, что его бывшему партнёру по «Марселю», а впоследствии форварду «Челси» Дидье Дрогба понравились русские блины.

«В России на день рождения принято проставляться. А во Франции, к сожалению, такой традиции нет. Но я подумал, что ребятам будет приятно, поэтому перед тренировкой принёс целую тарелку блинов, которые испекла мама. Объяснил, что у нас так положено. Всем настолько понравилось, что через 30 минут уже ничего не осталось. После занятия Дидье подходит ко мне и говорит: «Можешь мне отдельно такую тарелочку сделать?» Потом каждые две недели просил», — рассказал Сычёв в интервью RT.

Ранее он признался, что с радостью бы пригласил главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина в эфире своего подкаста на YouTube, который он ведёт совместно с журналистом телеканала «Матч ТВ» Денисом Казанским.