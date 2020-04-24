Сычёв — о переосмыслении ценностей во время пандемии: кардинально ничего не поменялось, мир не рухнул

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв рассказал, происходит ли у него переоценка жизненных ценностей во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Нет, кардинально ничего не поменялось, мир не рухнул. Да, после завершения пандемии произойдёт корректировка жизни в целом. Но я стараюсь сохранить позитивный настрой и мышление. Нужно быть готовым к любым изменениям, подстраиваться под реалии, иначе ты не будешь двигаться в интересном для тебя направлении. Для этого нужны силы, это непросто, особенно, если сидишь на диване. Но ты сам себе хозяин. У меня есть желание постигать новое, и я точно не хочу стоять на месте. Есть много планов, которые буду стараться реализовывать», — рассказал Сычёв RT.

Ранее он рассказал, какой чай лучше употреблять во время самоизоляции.