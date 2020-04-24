Сычёв рассказал, какой чай лучше употреблять во время самоизоляции

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв рассказал, какой сорт чая подойдёт для людей, находящихся в непростом психологическом состоянии из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Сычёв рассказал, какой чай лучше употреблять во время самоизоляции
  • РИА Новости

«Сложно сказать, потому что каждому подходит свой сорт, в зависимости от целей. Но конечно, учитывая обстоятельства, нужно что-то мощное — вроде пуэра. Я сам только такими и балуюсь. С ним можно подзабыть об окружающей реальности хотя бы на несколько часов. В то же время он придаёт энергии, поэтому перебарщивать не стоит, а то некуда её потом будет девать. Разве что перемыть всю посуду, переставить вещи, перестирать, перегладить, навести порядок в квартире», — рассказал Сычёв RT.

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