Легкоатлетка Сидорова расстроена отменой ЧЕ-2020

Короткая ссылка
Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала решение Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) не проводить чемпионат Европы 2020 года.
Легкоатлетка Сидорова расстроена отменой ЧЕ-2020
  • РИА Новости

«Я очень расстроилась, конечно. Соревнования должны были пройти в конце августа, и у меня до последнего была надежда, что к тому времени пандемия сойдёт на нет и турнир обязательно состоится», — приводит слова Сидоровой ТАСС.

Она отметила, что теперь стало ещё менее понятно, состоится ли летний сезон вообще.

«Но я думаю, что в России какие-то соревнования всё равно состоятся, поэтому готовиться к сезону не перестаю. Я продолжаю надеяться, что смогу выступить в этом сезоне и на заграничных стартах. Но сейчас мне всё больше кажется, что этого не произойдёт из-за всё той же пандемии», — добавила спортсменка.

Чемпионат Европы должен был пройти в Париже с 26 по 30 августа. Прежде на неопределённый срок были перенесены апрельские и майские этапы Бриллиантовой лиги, а также на 2021 год была перенесена летняя Олимпиада в Токио.

Ранее ВФЛА объявила о формировании комиссии по восстановлению членства в World Athletics.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить