ВФЛА объявила о формировании комиссии по восстановлению членства в World Athletics

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Сформирована комиссия по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
ВФЛА объявила о формировании комиссии по восстановлению членства в World Athletics
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

Как сообщается на официальном сайте ВФЛА, комиссию возглавил президент организации Евгений Юрченко, в её состав также вошли представители Минспорта РФ, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), комиссии спортсменов ВФЛА.

Информация о составе комиссии будет направлена в World Athletics 21 апреля, после чего Всемирная легкоатлетическая ассоциация определит двух международных экспертов для работы с комиссией ВФЛА.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

Ранее ВФЛА перенесла на неопределённый срок все запланированные на май соревнования.

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