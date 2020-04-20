ВФЛА объявила о формировании комиссии по восстановлению членства в World Athletics

Сформирована комиссия по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Как сообщается на официальном сайте ВФЛА, комиссию возглавил президент организации Евгений Юрченко, в её состав также вошли представители Минспорта РФ, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), комиссии спортсменов ВФЛА.

Информация о составе комиссии будет направлена в World Athletics 21 апреля, после чего Всемирная легкоатлетическая ассоциация определит двух международных экспертов для работы с комиссией ВФЛА.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

Ранее ВФЛА перенесла на неопределённый срок все запланированные на май соревнования.