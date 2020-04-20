ВФЛА объявила о формировании комиссии по восстановлению членства в World Athletics
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- AFP
Как сообщается на официальном сайте ВФЛА, комиссию возглавил президент организации Евгений Юрченко, в её состав также вошли представители Минспорта РФ, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), комиссии спортсменов ВФЛА.
Информация о составе комиссии будет направлена в World Athletics 21 апреля, после чего Всемирная легкоатлетическая ассоциация определит двух международных экспертов для работы с комиссией ВФЛА.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.
Ранее ВФЛА перенесла на неопределённый срок все запланированные на май соревнования.