Экс-футболист «Спартака» рассказал об оскорблениях сотрудника клуба

Бывший защитник московского «Спартака» Алешандре рассказал об оскорблениях одного из сотрудников клуба.

«Я должен был подстричь ногти в раздевалке, чтобы выйти на игру. Ногти были длинными и начали беспокоить меня, когда я надел бутсы. Но был один сотрудник клуба (и это не Романцев), которому всё это жутко не понравилось. Он наругался на меня, оскорбил очень неприятными словами. Меня это задело и расстроило, ведь ноги — мой инструмент!» — цитирует Алешандре «Чемпионат».

По его словам, тот человек пересёк грани дозволенного. Игрок отметил, что эта ситуация сильно расстроила его и через два дня он ушёл из клуба в том числе по этой причине.

«А ещё — проблемы в семье. Плюс тот факт, что я не играл. Хотя я был готов играть! И я хотел играть. Не верьте тем, кто утверждает обратное», — добавил Алешандре.

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